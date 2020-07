In questa particolare stagione il baseball giovanile piemontese si presenta ai nastri di partenza del campionato 2020 coeso e compatto (pur con qualche rimarchevole rinuncia all’attività agonistica di alcune storiche società), segno tangibile della volontà della maggioranza delle società piemontesi di voler far ripartire l’attività sportiva del batti-e-corri festeggiando insieme la ripresa dell’attività sportiva, dando così un forte segnale di vitalità al mondo dello sport regionale.

Il responsabile della C.O.G. (Commissione Organizzazione Gare) del Piemonte Rocco Di Miceli ha redatto i gironi ed i calendari delle categorie giovanili del baseball e softball del Piemonte calendarizzando l’opening day della stagione 2020 nel week end del 27/28 giugno.

Saranno cinque le categorie che scenderanno in campo, tra baseball e softball, per conquistare il titolo di campione regionale ed accedere alla finali nazionali.

Per il baseball, il campionato Under 18 prevede un solo girone, composto da Athletics Novara, Avigliana Rebels, Fossano, Porta Mortara Novara e Baseball Club Settimo.

Il campionato Under 15 è composto invece da due gironi, con queste formazioni ai nastri di partenza: Athletics Novara, Avigliana Bees, Avigliana Rebels, Cairese, Fossano, J.F.K. Mondovì, Red Clay Castellamonte, Skatch Boves e Vercelli.

Sempre due gironi anche per il campionato Under 12 baseball, con al via Athletics Novara, Avigliana Bees, Avigliana Rebels, Avigliana Rookies, Fossano, BC Settimo, Skatch Boves e Vercelli.

Infine, di competenza della C.O.G. Regionale anche il campionato di serie B softball, che sarà composto dalle formazioni di Athletics Novara, Avigliana Bees, Kings Castellamonte, Porta Mortara Novara e Softball School Sanremese.

Subito in campo nell’ultimo weekend di giugno l’Under 18 del Baseball Club Settimo, nata dalla collaborazione con gli Avigliana Bees. Ad Avigliana, nonostante la pioggia a scrosci intermittenti che ha reso pesante il terreno di gioco e difficile per i lanciatori gestire le palline bagnate, i settimesi si sono imposti sui Rebels per 2-5, con la gara conclusa al quinto inning per pioggia. Sul piano tecnico da segnalare l’ottima capacità di concentrazione dei lanciatori e la sempre attenta difesa che ha annullato i tentativi avversari. Ottimo l’out in prima di Adamo che ha chiuso la partita a basi piene. Emozione da esordio per lo stesso Adamo e Cirillo che dall’Under 15 hanno messo piede per la prima volta nella categoria superiore.

