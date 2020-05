“Si riparte con calma, ma almeno si riparte”. Luca Lavezzaro, responsabile della comunicazione del Baseball Club Settimo sul finire della scorsa settimana ha diramato la notizia che tutti aspettavano da tanti, troppi, giorni. “Lunedì 25 maggio ha riaperto il diamante dell’impianto sportivo Valter Aluffi e lentamente sono ripresi gli allenamenti della prima squadra e dell’Under 18. Sono queste le prime prove di un lento ritorno alla normalità, con il campo completamente rinnovato per ripartire al meglio con l’attività sportiva che tuttavia deve essere attuata con grande responsabilità di tutti. Il campo è accessibile solo ad atleti e tecnici, che devono rispettare una serie di norme comportamentali definite dalla FIBS nel documento “Protocollo di comportamento per la ripresa dell’attività di allenamento”. Presso il centro sportivo abbiamo installato una cartellonistica per ricordare tutte le modalità di utilizzo e di comportamento e la presenza di alcuni dirigenti garantisce il corretto svolgimento delle attività. Dopo una prima settimana di assestamento contiamo di portare dentro anche i più piccoli e ogni categoria riprenderà gli allenamenti con un calendario personalizzato”.

Diverso il discorso per l’attività agonistica, che vede coinvolte le squadre del Baseball Club Settimo, associazione sportiva settimese guidata dalla presidente Patrizia Sciarrilli. Lo stesso Lavezzaro presenta lo stato attuale delle cose: “La Federazione Italiana Baseball e Softball ha fissato nel 14 giugno la data della ripresa dei campionati Seniores e giovanili e questa data, al momento, non è né confermata né annullata. L’inizio degli allenamenti è sicuramente un segnale positivo in quest’ottica: con tutte le attenzioni del caso, rispettando le regole e le norme vigenti, noi ripartiamo con entusiasmo”.