Il sogno di Settimo Torinese è realtà. Oggi si è riunito l’esecutivo della Confederation of European Baseball, che ha assegnato alla candidatura italiana l’organizzazione del Campionato Europeo Baseball 2021. Un momento storico per le città di Settimo Torinese, Torino ed Avigliana, che ospiteranno sui propri diamanti le partite della prestigiosa competizione continentale, e un motivo di grande orgoglio e gioia per la Federazione Italiana Baseball e Softball, per il Baseball Club Settimo e per tutta la città di Settimo Torinese, che vedrà tutti i riflettori puntati sul complesso sportivo Valter Aluffi, ma non solo: le tre amministrazioni comunali, al pari della Regione Piemonte, hanno garantito il pieno supporto al fine di rendere questo evento sportivo indimenticabile.

La decisione definitiva della CEB premia una candidatura nata con plurimi obiettivi: portare in Piemonte per la prima volta la rassegna continentale del batti e corri al maschile, dopo che nel 1995 la stessa Settimo Torinese ospitò il Campionato Europeo di softball; mandare un segnale forte di ripresa per tutto il movimento del baseball europeo; aggiungere un importante valore All’evento a favore della promozione del baseball in Europa e nel mondo, nonché un forte segnale di resilienza, svolgendosi in uno dei Paesi che è stato maggiormente colpito dal Covid-19 nel Vecchio Continente.

Quando venne ufficializzata la candidatura di Settimo Torinese, Torino ed Avigliana, scelta dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Baseball e Softball tra 6 proposte di candidature ricevute, la sindaca Elena Piastra fu profetica: “Il baseball e il softball a Settimo Torinese sono stati davvero uno strumento di riscatto sociale. Su quel diamante si sono allenate generazioni e come loro stesse raccontano sono state rapite da questo sport e grazie al baseball e al softball si sono allontanate dalla strada. Per questo motivo la candidatura di Settimo, insieme a Torino e Avigliana, ha una particolare importanza, perché è la possibilità di dimostrare nei fatti, attraverso anche la storia e la voce di quel diamante, che cosa lo sport possa fare e la forza che lo sport ha. E poi naturalmente, come sempre le candidature di questo tipo, sono un’occasione e un’opportunità per portare la nostra città in Europa e allo stesso tempo per portare una parte di Europa, attraverso il turismo e i riflettori che la manifestazione europea può accendere, nella nostra città stessa”.

