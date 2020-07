Settimo Torinese si candida a ospitare i campionati europei di baseball del 2021. La Federazione Italiana Baseball Softball punta su Settimo, che ha presentato la propria candidatura assieme a Avigliana e Torino, per accogliere la principale competizione continentale che manca dall’Italia dal 1999.

Piemonte 2021, ovvero la candidatura congiunta di Settimo, Avigliana e Torino, dovrà superare un ulteriore grado di selezione in sede di Federazione Europea. Quest’ultima dovrebbe dare il proprio verdetto ai primi di agosto. «La candidatura di Settimo, Avigliana e Torino risponde perfettamente ai requisiti della manifestazione – approfondisce il presidente FIBS Andrea Marcon – Le tre città candidate dispongono di ottimi impianti e infrastrutture in grado di ospitare una manifestazione di tale prestigio».

La manifestazione dovrebbe portare 16 squadre nazionali e dovrebbe articolarsi su tre diversi impianti collocati in ciascuno dei Comuni coinvolti. “Il territorio nel suo complesso ha già manifestato il suo pieno appoggio all’iniziativa, dal presidente Alberto Cirio al Governo stesso, passando ovviamente per i Comuni coinvolti – precisa Marcon – Siamo sicuri che Piemonte 2021 rappresenti la scelta migliore per la Federazione Europea, e possa competere con ottime chance con le altre candidature, peraltro anch’esse di buon livello”.

“Settimo ha colto al volo questa opportunità. Si tratta di un grande evento sportivo ma anche di un’importante possibilità di rilancio del territorio – interviene la sindaca di Settimo Elena Piastra – Riuscire a ospitare gli Europei di baseball sarebbe una grande vittoria non solo per il movimento sportivo settimese, ma anche per la Città nel suo complesso. Settimo guadagnerebbe in attrattività, visibilità e prestigio internazionale e ovviamente la competizione rappresenterebbe un eccellente volano economico sul piano degli investimenti in ambito non esclusivamente sportivo”.

“Sul piano delle strutture mettiamo a disposizione un’importante offerta – aggiunge l’assessore allo Sport settimese Daniele Volpatto – Lo stadio Valter Aluffi di via Torino è un impianto di buon livello e Settimo può contare su servizi di livello per gli atleti e per tutto il movimento che ruota intorno alla competizione. Gli Europei e il bando sport e periferie sono un’ottimo trampolino per migliorare ulteriormente impianti e servizi connessi, iniziando un’importante processo di qualificazione di quelle aree. I benefici coronerebbero un lavoro in sinergia con il territorio dell’Unione Net e della collina, da San Mauro a Gassino a Castiglione, solo per citare i più grandi, con i quali abbiamo avviato un percorso condiviso a supporto della nostra candidatura”.

Settimo Torinese non sarebbe per prima volta scenario di una manifestazione continentale di baseball: nel 1995 al “diamante” di via Fantina si giocarono gli Europei femminili di softball. «Riuscire a ospitare nel 2021 la massima competizione europea sarebbe un risultato straordinario che darebbe ulteriore lustro a una tradizione importante, oltre a porre le basi per la crescita del movimento sportivo settimese e anche nazionale» commenta Patrizia Sciarrilli, presidente del BC Settimo.

Dopo la presentazione ufficiale della candidatura di Piemonte 2021, occorrerà aspettare la decisione finale della Federazione Europea, attesa per la prossima settimana. «È importante che tutti, dall’amministrazione alle società ai cittadini, forniscano il massimo supporto possibile alla candidatura di Piemonte 2021 – conclude la sindaca Elena Piastra – Lo sport può essere uno strumento di rilancio importante per la comunità, oltre che sul piano sociale ed economico: soprattutto dopo l’emergenza Covid abbiamo il dovere di cogliere ogni opportunità. E’ il momento di tifare tutti insieme per Settimo Torinese”.

