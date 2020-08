In casa Baseball Club Settimo, è festa grande per l’assegnazione della trentaseiesima edizione del Campionato Europeo di baseball alla candidatura italiana, rappresentata dalle sedi designate di Settimo Torinese, Torino e Avigliana. La presidente del BC Settimo, Patrizia Sciarrilli, è al settimo cielo: “L’Europeo 2021 di baseball a Settimo Torinese è per noi una grande occasione e allo stesso tempo una grandissima soddisfazione, non solo per il baseball locale ma per il movimento nazionale nella sua interezza. E’ stato un lavoro di tutti: dall’amministrazione comunale di Settimo Torinese alla Federazione Italiana Baseball e Softball, ovviamente passando anche per il Baseball Club Settimo e per le altre realtà sportive di Torino e Avigliana. C’è stata una bellissima collaborazione con il consigliere federale Marco Mannucci, con l’assessore allo Sport e la sindaca di Settimo Torinese, rispettivamente Daniele Volpatto ed Elena Piastra: questa è la vittoria di tutti”.

Da quando Sciarrilli è al timone del Baseball Club Settimo, la storica associazione sportiva sotto la guida attenta del coach cubano Ernesto Wong ha conquistato la promozione in serie A2 nel 2018 ed oggi questo nuovo prestigioso traguardo internazionale: “Portare il Campionato Europeo Seniores a Settimo Torinese è motivo di grande orgoglio, è sicuramente una bellissima vetrina internazionale. Ci tengo a ringraziare tutti i dirigenti del Baseball Club Settimo: il nostro è un lavoro di squadra e queste grandissime soddisfazioni sono merito di tutti. Il compianto Valter Aluffi, con grande lungimiranza, aveva dato grande importanza al vivaio e iniziato un percorso di crescita societaria partendo dalle scuole. Il mio augurio è che ospitare partite così importanti come quelle dell’Europeo dia a tutto il movimento del baseball più visibilità e faccia avvicinare tantissimi bambini a questa disciplina sportiva. In Italia tutti i bimbi giocano a calcio, mentre affacciarsi al baseball è sicuramente più difficile, ma quando si conosce questo sport, ve lo posso assicurare, ce ne si innamora”.

