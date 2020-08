Sul campo di Staranzano il futuro di Italia Baseball ha dato vita da lunedì a giovedì 20 agosto ad un intenso Training Camp che ha visto coinvolti i ragazzi della Under 15 (annata 2005) e della Under 14 (annate 2006-07). Sono 46 i giovani azzurri che hanno partecipato al camp azzurro, che ha previsto allenamenti e amichevoli per entrambi i gruppi. Tra i convocati nel gruppo Under 15, seguito dallo staff di Italia Baseball U15 al completo (dal manager Roberto De Franceschi al pitching coach Luca Martignoni, da Claudio Corradi ad Alberto Furlani, da Leonardo Mazzanti ad Mario Mascitelli, per finire con il fisioterapista Graziano Abbate ed il team manager Alessandro Cappuccini), anche due portacolori del Baseball Club Settimo: si tratta di Daniele Adamo e Williams Wong. Una grandissima soddisfazione per i due giovani atleti, per le loro famiglie e per tutto il Baseball Club Settimo.

