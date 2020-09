Ancora Marco Lingua. Sempre Marco Lingua. Ai Campionati Italiani Assoluti di Padova, quattordicesimo sigillo tricolore nel lancio del martello per il canavesano dell’Asd Marco Lingua 4ever. A 42 anni d’età lo spirito è quello di un ragazzino: si diverte e continua a vincere l’eterno giovanotto, al quattordicesimo titolo italiano in carriera. Si srotola un copione già letto più volte: con 71,98 metri Lingua prevale nel confronto diretto con Simone Falloni dell’Aeronautica, che partiva da leader stagionale. Il romano però a Padova resta oltre due metri sotto quanto lanciato in stagione e prova a spaventare Lingua con il lancio a 71,85 metri del quinto turno, quindi il suo tentativo si infrange nel nullo finale.

Commenti