La rincorsa di Marco Lingua al minimo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, previsti per l’estate del 2021, è partita da Vittorio Veneto. Il chivassese, tesserato per l’ASD Marco Lingua 4ever, è tornato in pedana nel meeting di Vittorio Veneto, imponendosi nel lancio del martello con la misura di 71,82 metri. Il 42enne chivassese ha dominato la gara, superando in tre occasioni la soglia dei 70 metri e staccando considerevolmente tutti gli altri martellisti in gara: basti pensare che il secondo classificato, il giovanissimo Alessandro Feruglio dell’Atletica Malignani Libertas, si è fermato a 54,12 metri. Per i Giochi, servono sicuramente altre misure, ma Lingua non vuole smettere di stupire.