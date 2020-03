ATLETICA LEGGERA. Il Coronavirus non ferma l’Atletica Settimese

Lo stop forzato allo sport regionale e, nello specifico, alle competizioni podistiche per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, non ha certo placato la voglia di correre dei giovani dell’Atletica Settimese. Al punto da spingere alcuni tesserati del vivaio appartenenti alle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti, ad organizzare insieme ai propri genitori e allo staff tecnico del Settore giovanile della Settimese un allenamento domenicale per mantenere lo stato di forma in attesa della ripresa delle attività ufficiali. I giovani che hanno aderito alla bella e spontanea iniziativa hanno effettuato un allenamento collinare presso il parco L’Eliana di San Mauro Torinese, dimostrando ancora una volta la grande passione per l’atletica leggera e l’attaccamento ai colori della società presieduta da Maurizio Bondioli. Società che proprio negli ultimi giorni ha ricevuto la gradita notizia della storica convocazione nella Rappresentativa Provinciale Fidal Torino di Dagim Costa, Ramesh Tudisco e Davide Milanesi. I tre mezzofondisti della Settimese parteciperanno infatti al 23° meeting interregionale giovanile di corsa campestre che si disputerà il prossimo 22 marzo a Cortenova (in provincia di Lecco). Sui prati della Valsassina si daranno battaglia le migliori squadre provinciali provenienti principalmente dal Nord Italia, compresa quella di Torino. La convocazione conquistata con merito da Costa, Tudisco e Milanesi – che nei cross regionali hanno fatto registrare ottimi piazzamenti, classificandosi tra i primi 5 atleti della provincia – conferma l’ottimo lavoro svolto nella specialità dall’Atletica Settimese, una delle migliori realtà a livello provinciale e regionale.

