Oltre 650 giovani provenienti dalle migliori società di atletica leggera del Piemonte hanno partecipato, nel weekend, ai Campionati Regionali individuali tenutisi ad Alessandria, riservati alle categorie Ragazzi e Cadetti. Un segnale importante per il movimento che non vedeva l’ora di ricominciare dopo lo stop forzato alle competizioni degli ultimi mesi. Alla kermesse non poteva certo mancare l’Atletica Settimese, presente con 13 tesserati. Su tutti spiccano i terzi posti conquistati dai Cadetti Jacopo Pellegrini e Daniele Notario, rispettivamente di bronzo nei 300 metri e nel lancio del disco. Pellegrini domina la sua batteria dei 300 metri con il tempo di 38”98 (personal best), poi centra un buon sesto posto negli 80 metri chiusi in 9”99. Notario conquista il bronzo regionale lanciando il disco a 27,78 metri e poi chiude settimo la gara dei 300 ostacoli in 48”06. Negli 80 metri da registrare il 14esimo posto di Andrea Lovisolo in 10”37 ed il quinto posto nei 100 ostacoli in 15”61. Nella gara dei 300 metri ottime prove anche da parte dei fratelli Ramesh e Maya Tudisco, che conquistano il 14esimo e il 21esimo posto. Buona prestazione di Maya Tudisco anche nel getto del disco con un lancio di 7,71 metri che le vale il settimo posto. Sempre nei 300 metri buone prestazioni per Sara Di Gennaro e Giulia Tagliente, rispettivamente 25esima e 29esima in classifica generale. Nel mezzofondo brillano Davide Milanesi e Ramesh Tudisco, ottavo e nono nei 1000 metri Cadetti rispettivamente con i tempi di 3’03” e di 3’07” (personale per entrambi). Nella categorie Ragazze ottime prove complessive per le quattro atlete in gara dell’Atletica Settimese. Nei 60 metri piani splendido esordio per Rebecca De Bonis ed Eleonora Barosso, entrambe seconde nella propria batteria. In classifica generale chiudono invece al 16esimo e al 40esimo posto. Nel getto del peso da segnalare l’esordio assoluto nella disciplina di Carola Uras, così come per Giulia Balliano nei 60 ostacoli (chiusi in 13”38) che poi chiude ottava nel lancio del vortex con 26,19 metri di distanza.

