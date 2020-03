In piena emergenza sanitaria, domenica 1 marzo allo stadio Primo Nebiolo di Torino, si sono tenuti il Campionato Piemontese di lanci e il Criterium Giovanile, comprese alcune gare di recupero delle prove annullate la settimana precedente, valide per il Campionato Regionale di lanci assoluto. Alla manifestazione ha partecipato anche una delegazione del Settore giovanile dell’Atletica Settimese, impegnata con la categoria Cadetti. Grande prestazione da parte dell’eclettico Daniele Notario che prima conquista la finale di categoria del lancio del disco e poi si aggiudica la medaglia di bronzo con un lancio di 26,48 metri. Meritati i complimenti a Daniele Notario da parte di tutto lo staff tecnico e dei compagni. Buona performance anche dei fratelli Ramesh e Maya Tudisco nelle gare del getto del peso, lancio del giavellotto e lancio del disco. Inoltre grande prova di Alessandra Damiano; la lanciatrice Junior della Settimese si mette in mostra nel del giavellotto con un lancio di 26 metri che le consente di migliorare il suo personale e le vale il sesto posto in classifica generale. Decisamente un buon risultato trattandosi del primo anno in categoria.

