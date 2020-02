Tra i grandi protagonisti dei Campionati italiani Indoor Junior e Promesse di Ancona c’è Pietro Arese. Classe 1999, il talento di San Mauro Torinese tesserato per la SAFAtletica Piemonte centra due splendide vittorie, nei 1500 metri tagliando il traguardo in solitaria in 3’50”09 e nei 3000 metri con il riscontro cronometrico di 8’08”37, ritoccando il primato appena stabilito al Gran Premio de Atletismo P.C. Ciudad de Valencia, in Spagna (8’08”90, ndr).

Arese si conferma così si conferma re del mezzofondo azzurro, mettendo in mostra ancora una volta tutte le sue indubbie qualità.

