ATLETICA LEGGERA. Arese premiato con la borsa di studio “Io credo in te”

Tre anni fa il grande atleta Orlando Pizzolato, due maratone di New York nel palmares, ha dato vita al progetto “Io credo in te”, con l’intento di aiutare la crescita di giovani mezzofondisti dai 14 ai 22 anni con due supporti, una borsa di studio e consulenza tecnica ai loro allenatori per lo sviluppo ottimale delle loro potenzialità. Quest’anno sono stati meritevoli del progetto due atleti, uno dei quali è il sanmaurese Pietro Arese della SAFAtletica Piemonte. Questi i suoi primati personali: 1500 – 3’43”42 (Feltre 2019), 3000 – 8’17”90 (Ancona 2019), 5000 – 14’56”7 (S. Christophe2018), 3000 siepi 8’53”84 (Nembro 2019), Miglio 4’6”39 (Pinerolo 2018) MPI. A questi vanno aggiunte sei maglie azzurre, una nel 2019 a Gavle nei 1500 U23, ed otto titoli italiani, tra cui cross corto a Venaria Reale, 1500 e 3000 siepi a Rieti, oltre un argento agli Assoluti di Bressanone nei 1500. Non male per un ventenne!

Commenti