Altra domenica di soddisfazioni per l’Olimpiatletica, impegnata nella 10° edizione del “cross Reale” disputato a Venaria, all’interno del parco urbano Salvo d’Acquisto con terreno e temperatura ideali per disputare una gara podistica. A livello di società, l’Olimpiatletica al Cross Reale conquista il quarto posto assoluto su oltre 500 iscritti. Grande prestazione del solito Davide Elifani che non si accontenta di vincere e infatti stravince la sua categoria con ampio margine sul secondo; altra gara di assoluto spessore per Simona Vitali, che conferma come quest’anno sia imbattibile nelle F35 vincendo la sua categoria e piazzandosi quinta assoluta, davanti alla compagna di squadra Maura Scotto, giunta terza di categoria. Si conferma sempre ad altissimi livelli Serena Scalvini che taglia il traguardo al secondo posto nelle F25, così come ottengono un grande piazzamento Sabrina Passaro, quarta nella tiratissima categoria F45, così come Lucia Azzolina, anch’essa quarta nelle F60. Ma è tutta la squadra femminile a ben figurare con le buone prestazioni di Simonetta Giordano e Silvia Venga che sfiorano il podio di pochi secondi.

Nella compagine maschile, oltre al già citato Elifani, un altro grande atleta come Antonio Mingozzi arriva terzo al Cross Reale nella combattutissima e numerosa categoria M45. Sempre di livello le gare del presidente Michele Iacovelli, terzo negli M70; ottima prova per Bruno Piazza, nuovo tesserato ma già competitivo ai massimi livelli, giunto nono, seguito al decimo posto nella stessa categoria M60 da Giovanni Andiloro. Una menzione speciale per tutto il gruppo, composto da Giovanni Scalzo, Fabio Stecca, Simone Volpatto, Massimo Crivello, Fabrizio Bellagamba, Fulvio Giorgi, Luigi Pargalia, Francesco Faretra, Paolo e Renato Franceschin, Flavio Schiavino, Claudio Galgani e Marco Di Cera.

Ormai una costante per l’Olimpiatletica sono i debutti, e anche in questa gara da segnalare “la prima” con la canotta giallonera dell’Olimpiatletica per Claudio Claretto, ottimo ottavo nella categoria M50.

Infine, tra i giovani dell’Olimpiatletica ben figura nella categoria Esordienti Matteo Crivello.

