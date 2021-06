L’Asl To4 taglia i servizi all‘ospedale di Chivasso a causa della carenza di medici al pronto soccorso. Lo sostiene l’Anaao-Assomed, l’associazione dei medici dirigenti, che lancia l’allarme: “E’ successo quello che denunciamo da almeno otto anni: mancano i medici in pronto soccorso. Mancano in tutto il Piemonte, è vero, ma soprattutto alla Asl To4. E se non vengono presi provvedimenti, come non sono stati presi, i problemi non possono che peggiorare”.

L’azienda ha deciso di spostare i medici di alcuni reparti per coprire i turni nei pronto soccorso di Chivasso e Ciriè. “A Ciriè, l’unità operativa di emergenza non ha alcun medico assunto, ad eccezione del responsabile di struttura. Si regge sui medici delle coop e sui medici degli altri reparti.

A Chivasso la situazione, fino ad oggi, era di poco migliore”, dice l’Anaao-Assomed Piemonte. “Nessuno in Regione – conclude il sindacato dei medici dirigenti – ha ascoltato i nostri appelli, né le nostre proposte. Quella dei pronto soccorso dell’Asl To4 è la cronaca di una morte annunciata”.