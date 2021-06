Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ASL TO4. Mancano chirurghi al DEA (Pronto soccorso) dell’ospedale di Ciriè, quindi nei mesi di luglio e di agosto, con una rimodulazione dei turni di lavoro, nell’Asl To4, se ne faranno carico i chirurghi di Chivasso. Morale: sale chirurgiche all’ospedale di Chivasso chiuse per ferie e arrivederci a settembre.

Sembra una barzelletta ma non lo è e, se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la giornata con il neo direttore Stefano Scarpetta non promette nulla di buono. S’intende per la sanità nel suo insieme, per la cura dei cittadini, per chi ha bisogno di assistenza medica.

Il dito indice è tutto puntato su una nota inviata oggi al dottor Libero Tubino, direttore del Dipartimento chirurgico dell’ospedale di Chivasso e per conoscenza al Dottor Paolo Franzese, direttore della Struttura Mecau.

Gli si dice che facendo seguito all’incontro avvenuto il 28 giugno, persistendo l’impossibilità di garantire la copertura della linea chirurgica del Dea di Ciriè (ma come c…zzo parlano sti qua, sembra di leggere di una catena di montaggio di uno degli stabilimenti di Stellantis….), si richiede di procedere per i mesi di luglio e di agosto, in attesa di altre opzioni che si stanno ricercando (ma se non si sono trovate sino ad oggi è impossibile sperare che le si trovino nel bel mezzo delle ferie), ad una rimodulazione delle attività di competenza del Dipartimento chirurgico che consenta di garantire la continuità del servizio al Dea di Ciriè.

Ecco di fronte ad un notizia del genere, fin troppo provata (qui la documentazione) i sindaci delle città di Chivasso e di Ciriè qualche cosa la dovrebbe dire. I sindaci, i medici di famiglia, la politica. Stare zitti no, non si può…

