“Zanzarissima”, un progetto totalmente innovativo nel panorama italiano. Davide Micunco, ad di “Zanzarissima“, spiega i punti di forza del progetto che mette al centro la soddisfazione del cliente.

Tecnologie innovative, certificazioni (schermatura solare, antibatterica, antipolline, idrorepellente), ottima qualità dei prodotti, possibilità di detraibilità fiscale e tanto altro ancora. “Zanzarissima”, il brand più fashion d’Italia nel settore delle zanzariere, dei separè e delle tendine oscuranti.

Che cos’è Zanzarissima?

Zanzarissima è un progetto totalmente innovativo su tutto il territorio nazionale. Il suo core business è il mondo della protezione della casa dall’esterno. Protezione dagli agenti esterni, dagli insetti e anche da ciò che non vediamo, come polline, batteri, graminacee e tutto ciò che ad occhio nudo non si riesce a vedere.

Quali sono i punti di forza di Zanzarissima?

Prima di tutto, l’esclusività dei prodotti: noi non abbiamo una semplice zanzariera, ma una protezione innovativa e tecnologica. Tutti i prodotti Zanzarissima hanno la certificazione idrorepellente, antipolline, antibatterica e per le schermature solari.

Quindi l’opportunità di affiliarsi a noi: siamo una realtà, fatemi dire, leggera, smart, al passo con i tempi.

Oltre alla zanzariera, quali sono i prodotti di Zanzarissima?

Zanzarissima ha una gamma di prodotti che si è sicuramente evoluta nel tempo. Partendo dalla singola zanzariera abbiamo sviluppato prodotti da interno, che sono le nostre tendine oscuranti o parzialmente oscuranti, e i nostri separè con cui si può riconcepire totalmente una tipologia di ambiente dividendo gli spazi.

Il prodotto tendina nasce per realizzare un totale blackout. L’esempio di installazione può essere in una stanza dove ci sono delle vetrate che non diano un ausilio di copertura per la luce. Ecco che con la tendina, applicata sul vetro, si riesce a garantire un totale blackout.

Quali sono i vantaggi di una zanzariera Zanzarissima?

La nostra zanzariera è stata rivoluzionata nel concepimento strutturale: il primo aspetto fondamentale è l’ingombro. Abbiamo un ingombro pari a 22 millimetri perimetrali e una soglia per abbattimento delle barriere architettoniche alta 8 millimetri, che garantisce la totale sicurezza nel passaggio tra un ambiente interno ed uno esterno.

La nostra Zanzariera offre la possibilità di realizzare campate molto ampie: si arriva fino ad una campata singola di 2,50 metri di larghezza per 3 metri di altezza. Da qui si possono costruire moduli e pacchetti per vetrate infinite, arrivando anche fino a dieci metri.

Un altro aspetto fondamentale è la resistenza della zanzariera pari a 38 chilometri orari in spinta diretta per il vento, oltreché l’eliminazione di tutte le parti meccaniche. La nostra zanzariera è priva di rullo e molla, e questo garantisce una longevità decisamente più alta rispetto alla classica zanzariera.

E quali vantaggi offre la zanzariera Zanzarissima al cliente?

Certamente l’aspetto economico, con la possibilità di ottenere una detrazione del 50% all’acquisto ma, anche, un risparmio nel tempo. Sia in termini di spese di condizionamento dell’ambiente, con i nostri tessuti che garantiscono un ottimo filtraggio dei raggi solari, sia in fatto di manutenzione del prodotto. Una zanzariera Zanzarissima necessita di una manutenzione minima nel lungo periodo.

Zanzarissima, la “Zanzariera più fashion d’Italia”.

Abbiamo coniato questo slogan perché il bello del tessuto usato per la zanzariera è che si può anche utilizzare per realizzare eleganti abiti da sera. Abbiamo creato con il nostro stilista la possibilità di far indossare a delle ragazze le nostre zanzariere per rendere l’idea della bellezza dei nostri prodotti. Zanzarissima non è la classica zanzariera che monto in casa e poi non la devo guardare, ma è talmente bella che potrei portarmela in giro tutti i giorni.

