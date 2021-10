“Volpiano Rugby”: un’eccellenza sportiva. Una società nata nel 2007, molto giovane rispetto ad altre realtà del circondario, ma di alto livello. E’ stata creata grazie alla volontà di alcuni genitori che si sono innamorati di questo sport vedendo i propri figli giocare a rugby, oltre che dal desiderio del Comune di investire in questo sport. Negli anni è stata portata avanti da persone fortemente motivate nel vederla crescere.

Se, nel tempo, i nomi e i cognomi dello staff sono cambiati, le impostazione dell’asd sono invece rimaste quelle originali. Si continua a lavorare per portare avanti i valori del rugby, ovvero disciplina, rispetto, sostegno, ma anche tanto divertimento e senso di “famiglia”. Sì, perché quest’ultimo è un concetto molto importante dato che nel rugby si vince solo se si lotta tutti insieme come, peraltro, si perde anche insieme. Il gioco è strutturato in modo che tutti possano ricevere la famosa palla ovale e che nessuno venga escluso. Inoltre c’è un alto rispetto nei confronti dell’arbitro, il cui giudizio è sempre e comunque insindacabile.

In società si cerca di coinvolgere molto anche i genitori degli atleti, che aiutano a preparare gli eventi, accompagnano i giocatori alle partite e si rendono disponibili per lavoretti vari al campo. Quest’ultimo è una struttura molto bella e ammirata anche da società più blasonate, ed è dotata di una Club House dove il sabato mattina, dopo gli allenamenti, si sta insieme, ci si diverte e si socializza. L’ambiente è davvero molto accogliente e famigliare al “Volpiano Rugby”… si punta molto su questo fattore, sia in campo che fuori.

Uno sport non solo per maschi, ma anche per femmine e proprio su di loro si sta puntando parecchio visto che, oltretutto, l’Italia ha una nazionale femminile che sta mietendo più successi di quella maschile. Un’attività adatta a tutti, infatti per ciascuno c’è il ruolo giusto in campo.

Si gioca a partire dai 4 anni in su e tutti gli interessati hanno diritto a 4 lezioni di prova.

La società ha tutte le categorie fino all’Under 15 (categoria di interesse nazionale) e, da quest’anno, dopo tanta fatica, parteciperà ai campionati regionali con la Seniores. E’ anche presente la categoria Old, quella degli ex giocatori e dei genitori che vogliono cimentarsi in questo sport, perché il rugby è davvero per tutti.

L’attuale Direttivo è composto dal presidente Gianpaolo Carrera, dal vicepresidente Stefano Del Vecchio, dalla tesoriera Clorinda Deiana, dalla segretaria Micaela Zola e dai consiglieri Francesco Tedesco, Giancarlo Giachino, Fabio Rallo e Fabio Bua.

Direttore tecnico è, invece, Gianluca Russo. Altamente preparato tecnicamente, ha fatto anche esperienze all’estero, in Inghilterra nello specifico; ha conseguito brevetti di tipo pedagogico ed è quindi la persona più giusta per approcciare con i bambini e non solo.

L’obiettivo della società del “Volpiano Rugby” è un progetto di continua crescita, realizzabile offrendo un servizio di qualità con un tecnico all’avanguardia.

Non c’è altro da aggiungere… Il rugby vi aspetta!

INFO: ASD “Volpiano Rugby”; indirizzo: via San Grato – Volpiano; telefono: 3319672076; e-mail: staff@volpianorugby.it ; sito: www.volpianorugby.it ; Facebook. “A.S.D. Volpiano Rugby”; Instagram: “volpiano_rugby”

