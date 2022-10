Prova di carattere, ma non basta.

Che la prima trasferta stagionale fosse difficile si sapeva, ma la Seniores del Volpiano ha venduto cara la pelle rimanendo in partita fino a 2 minuti dal termine.

La squadra dell’head coach Luca Russo seppur con qualche defezione impone subito la sua supremazia con gli avanti, arrivando ad una meta tecnica proprio in quel fondamentale. Con gli ospiti avanti per 7-0, i valdostani reagiscono e riescono a sfruttare al massimo i pochi palloni che hanno segnando 3 mete con i loro punto forte, i 3/4.

Sul 17-7 il Volpiano torna in attacco e riesce a segnare la seconda meta su maul avanzante da touche con Vetturini accorciando sul 17-12.

La prima frazione di gara si chiude con una meta per parte (Marchi per il Volpiano) sul 24-17.

Seconda frazione di gioco non cambia la sostanza, i volpianesi dominano con la mischia e i valdostani con il gioco a largo dei 3/4. Da questi fondamentali punti forti di entrambe le formazioni, scaturiscono 4 segnature, 2 per parte, per il Volpiano in meta Frenda, concretizzando una maul, e la quarta segnatura che vale il punto di bonus in classifica, che si concretizza per meta tecnica, sempre prodotta da maul avanzante, punto di forza volpianese.

Il risultato rimane per 10 minuti sul 36-29 col Volpiano impegnato a ricercare la meta che gli avrebbe valso un meritato pareggio, ma a 2 minuti dal termine arriva l’ennesima meta dello Stade con il suo fortissimo centro, e a tempo scaduto un altra segnatura scaturita da un ingenuità dei Blu-Arancio che fissa il risultato sul 48-29.

Da sottolineare l’esordio premiato col Man of the match dell’argentino Cisneros.

Ora il Volpiano si trova a 5 punti in classifica assieme al Cus PO in seconda posizione, e domenica prossima attende il Cus Torino tra le mura amiche.

Impegnate nel week end anche l’U17 allenate dal duo Carosso Cotroneo che gioca coi colori del San Mauro, che si è imposta con uno schiacciante 74-12 contro l’Alessandria, e l’U15 di Daniele Converso che a Settimo ha battuto il Cus Torino per 44-31.

Commenti