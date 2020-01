VOLLEY. Debutta il torneo “Befana nel Pallone” targato Venaria Real Volley

Sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020 è stato disputato a Venaria Reale il primo torneo di pallavolo femminile “Befana nel Pallone”, organizzato dal Venaria Real Volley e riservato alla categoria Under 13. Venaria Real Volley 2007, Venaria Real Volley 2008, Venaria Real Volley Rossa, Polismile, Cus Torino 2008, Go Volley, Carpe Diem Pianezza e Stella Rivoli hanno giocato nelle palestre Gramsci e Don Milani, al Palazzetto di Venaria e in una palestra di Pianezza. Primo posto finale per il Cus Torino 2008, seguito in graduatoria dal Venaria Real Volley 2008, secondo classificato, e dal Venaria Real Volley 2007, terzo.

L’ambito premio di miglior giocatrice del torneo è stato assegnato ad Alice Cacciaglia, palleggiatrice del Cus Torino 2008.

Si ricorda, infine, che la prima edizione del torneo “Befana nel Pallone” ha visto la partecipazione di circa cento atlete, è stato patrocinato dalla UISP e sponsorizzato da Artedil M. P S. r. l. e Crai.

