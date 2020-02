VIET VO DAO. Bottino pieno a Santena per l’A.s.d. Hoa Lu’ Moc

Domenica 26 gennaio al Palazzetto dello Sport “Pininfarina” di Santena si è svolta la Gara Interregionale di Viet Vo Dao, arte marziale Vietnamita, disputata tra l’Associazione Viet Vo Dao Piemonte e l’Associazione Viet Vo Dao LEVDA. Al torneo hanno preso parte circa 300 atleti, 28 dei quali provenienti dall’A.s.d. Hoa Lu’ Moc di Settimo Torinese, allievi del Maestro Valerio Verde. Nell’occasione, gli atleti settimesi hanno ben figurato riuscendo a conquistare 14 medaglie: 7 ori, 3 argenti e 4 bronzi il bottino dell’A.s.d. Hoa Lu’ Moc.

Le competizione ha visto gli atleti confrontarsi nelle tradizionali specialità di Tecnica e Combattimento. Nelle competizioni di Tecnica si sono distinti per i colori settimesi i piccoli Marco Eroina, Lisa La Manno e Aurora Colasanto, medaglie d’oro nelle categorie Cadetti e Pulcini. Argento invece per Daniele Eroina, sempre nella categoria Pulcini. Giorgia Gambino e Andrea Colasanto si sono laureati campioni regionali rispettivamente tra gli Juniores e i Seniores, mentre tra gli atleti più esperti, le Cinture Nere, Danilo Dimiccoli si è piazzato al secondo posto e Vincenzo Destino e Riccardo Niglio hanno messo al sicuro due medaglie di bronzo. Dalla specialità del Combattimento libero, settore in cui l’Accademia del Maestro Verde sta ottenendo risultati formidabili da anni, sono arrivate altre 5 medaglie: Riccardo Niglio è campione regionale tra gli Esperti (Cinture Nere), categoria nella quale Danilo Dimiccoli si è classificato al terzo posto. Nelle varie categorie riservate alle Cinture Bianche, titolo regionale per Djakaridja Dagnogo, mentre Nicoletta Guarini ha conquistato la piazza d’onore e Andrea Colasanto è salito sul terzo gradino del podio.

L’ottima prestazione in campo interregionale è un’iniezione di fiducia per gli allievi dell’Accademia Nuovo Cielo, che cercheranno di mantenere alto il nome di Settimo Torinese anche nella prossima Gara Nazionale che si terrà a Milano il 15 e 16 febbraio prossimi.

Commenti