La sindaca allo chalet Di Vittorio “Così cambierà il Borgo Nuovo”

Le trasformazioni del Borgo Nuovo e l’apertura dei nuovi cantieri sono stati gli argomenti principale trattati dalla sindaca Elena Piastra, per informare e soddisfare le curiosità dei cittadini riuniti presso lo chalet Di Vittorio. Accompagnata dagli assessori Volpatto e Barbati, insieme ai consiglieri comunali Levato, Farinetto e Rignanese, la sindaca ha illustrato i cambiamenti che avverranno nel quartiere entro la fine del 2023.

Ma non solo: anche l’ospedale di Settimo è stato un argomento cruciale che ha destato la curiosità dei settimesi intervenuti. “La situazione è questa: restano da pagare 25 milioni di mutuo, per i quali c’è la fideiussione regionale - dice la sindaca - se fallisce la società di gestione, quella parte è coperta. Se esistessero altri debiti residui, i soci hanno partecipato con la loro quota capitale. L’ultima parte rimasta del Comune di Settimo, era di 40mila euro. Quota che abbiamo già messo: oltre a quello, nulla può essere chiesto al Comune”.

E poi l’urbanistica: andando per ordine, il cantiere del parcheggio di fronte alla Coop di via Fantina è il primo ad essere stato descritto ai cittadini. Sorgerà un parcheggio con 90 posti auto, simili a quello realizzato di fronte alla parrocchia Santa Maria, con aree verdi e colonnine per i collegamenti elettrici. “Stiamo lavorando insieme agli ambulanti di via Fantina per creare un percorso obbligato, affinché si possano alternare i banchi alimentari e con quelli di altre merceologie - continua Piastra - . I tempi dipendono molto dalle difficoltà di far arrivare il materiale per i lavori”. Sempre nella stessa zona, la Olon sta abbattendo parte del vecchio stabilimento per realizzare una nuova struttura in cui si produrranno proteine sintetiche. Un progetto che porterà all’assunzione di 30 persone e libererà spazi verdi da destinare alla città. “La vecchia mensa della Olon diventerà un luogo per le associazioni, in cui si potrà fare ginnastica, ballo e altre attività - dice -. Sarà un luogo importante di aggregazione”. Il Comune ha comprato a inizio luglio il vecchio supermercato di via Schiapparelli: sarà trasformato nel comando della Polizia Municipale “Serviranno 1 milione e 200mila euro per ristrutturalo, abbiamo chiesto al ministero di poter usare quei 960mila euro che erano destinati per realizzare la sede dei vigili nei pressi della stazione ferroviaria - continua - . Diventerà un presidio che sarà cruciale nella vita del quartiere”.

Infine, le scuole: la Martiri sarà abbattuta e in via Fantina ne sarà costruita una nuova. Resterà l’asilo Pezzani, ma anche quella struttura sarà convertita in un centro per anziani malati di Alzheimer come anche la casa all’angolo con via Fiume. Anche la tensostruttura Aglietta sarà smontata per far posto al nuovo polo scolastico. “Sono tutti progetti finanziati dal Pnrr, quindi il Comune non si indebiterà - conclude Elena Piastra - . Tutte le gare devono essere aggiudicate entro il 31 luglio 2023. Sappiamo che quando vengono avviati dei cantieri si genera disagio, ma il quartiere Borgo Nuovo ha bisogno di investimenti e dobbiamo sopportare con pazienza”.