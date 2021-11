VERCELLI. Il questore di Vercelli ha disposto la chiusura per sette giorni di una discoteca del circondario dopo alcuni fatti avvenuti lo scorso fine settimana. A far scattare il provvedimento, una lite tra due gruppi di persone nata in pista per un tentativo di furto di una collanina, e terminata nel parcheggio con l’accoltellamento all’addome di un ragazzo.

Altri episodi erano avvenuti appena dopo la riapertura post-pandemia della discoteca, che riguardavano [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)