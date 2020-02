VENEZIA. Smog: Regioni Nord a Costa, servono interventi urgenti

Smog: gli assessori regionali all’Ambiente delle quattro regioni del bacino padano, veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, hanno scritto una lettera congiunta al ministro dell’ambiente, Sergio Costa, per chiedere interventi urgenti del Governo per far fronte ai problemi legati alla qualità dell’aria. “Si tratta di una lettera a quattro firme – sottolinea l’assessore all’ambiente del Veneto, Gianpaolo Bottacin – nella quale innanzitutto chiediamo l’immediata attuazione delle misure nazionali previste dal Protocollo d’intesa collegato al Piano di azione per il miglioramento della qualità dell’aria nazionale come previsto dalla Commissione Europea”. Tra le altre richieste, oltre all’allarme smog, l’anticipazione dell’applicazione in Italia del Regolamento ‘Ecodesign’ per fissare specifiche ambientali più rigorose in materia di impianti domestici a biomasse, rendere obbligatoria la certificazione dei pellet e dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solidi, e adeguare la disciplina nazionale in tema di incentivi.”Non si tratta solo di richieste – afferma Bottacin – noi vogliamo essere coinvolti nella gestione di una questione, che sta molto a cuore a tutta la popolazione del bacino padano. Ricordo che stiamo parlando della pianura più grande d’Europa, dove vive il 40% della popolazione italiana e dove si produce più della metà del Pil nazionale. Il Governo non può restare indifferente al problema della qualità dell’aria nei nostri territori. Abbiamo chiesto un incontro al ministro nel quale discutere più apertamente le nostre proposte e valutare le nostre richieste – conclude – ci aspettiamo che il ministro, vedendo che si tratta di una lettera che valica anche gli schieramenti politici, decida finalmente di prestare attenzione alle nostre richieste”.

