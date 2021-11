VENARIA REALE – “Sono due anni che chiediamo a gran voce all’amministrazione comunale la possibilità di poter investire i soldi, che attualmente buttiamo per i privati, per rimettere in piedi le strutture in disuso del territorio come il Don Mosso, appunto, ricevendo inspiegabilmente sempre un no, preferendo che gli stessi rimangano abbandonati e che vadano in degrado”.

A parlare è il direttivo dell’Asd Virtus Calcio, società dilettantistica che ha sede a Venaria e in soli due anni ha raggiunto numeri considerevoli di iscritti.

Al centro del dibattere, l’impianto don Mosso. O, almeno, quella parte inutilizzata dell’impianto.

Solo [...]