VENARIA. Covid: troppi morti nella rsa, esposto in Procura. I morti nella Rsa “Piccola Reggia” salgono a 28. Un numero drammatico che fa diventare ancora più drammatica la situazione nella residenza per anziani presente in via Fratelli Cervi a Venaria.

Ma i numeri dicono anche altro: i [...]



