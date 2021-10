Ascolta l'Audio Dell'Articolo

MONTEU DA PO-LAURIANO. C’è tempo fino al 15 ottobre per sottoscrivere la petizione promossa dal Comitato Amici degli Ambienti Rurali Piemontesi. L’obiettivo è quello di portare in rilievo una problematica che negli ultimi anni ha interessato sempre di più la nostra regione. Si tratta del proliferare incontrollato di molti esemplari di cinghiali, che oltre a danneggiare l’ecosistema, crea non pochi disagi agli agricoltori.