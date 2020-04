All’incirca un anno fa, nella giornata di domenica 31 marzo 2019, si svolgeva la 36 a edizione di ViviCittà. Una delle manifestazioni più importanti della UISP a livello Nazionale, definita anche la “corsa più grande del mondo”, che quella mattina ha visto coinvolte città dislocate in tutta Italia, 2 istituti penitenziari e 20 sedi estere -una in Svizzera, una in Libano, 2 in Algeria e Bosnia Erzegovina, 4 in Angola e Giappone e 6 in Francia: tutte in attesa della partenza ufficiale data da RaiRadio1 alle ore 09.30. Promosso per la prima volta da UISP Nazionale nel 1983, Vivicittà è un evento che rappresenta e riassume le varie sfaccettature dello Sportpertutti: un evento aperto a tutti, in cui nessuno è escluso, a sostegno dei valori importanti, difesa dei diritti e dell’ambiente, pace, solidarietà internazionale. Una solidarietà mai fatta soltanto di parole, ma di gesti concreti, dal momento che da diversi anni per ogni pettorale venduto un euro è destinato ai bambini che sono costretti ad affrontare il dramma della guerra in Siria. Per il terzo anno consecutivo il Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso avrebbe aderito con entusiasmo a questa iniziativa, che si sarebbe svolta domenica 19 aprile, con un elefantino podista come simbolo al fine di celebrare lo scrittore Gianni Rodari, del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita. Il condizionale però è d’obbligo, dal momento che, a causa delle forti limitazioni legate all’emergenza sanitaria per il

CoVid-19, la manifestazione è stata rinviata a data ancora da destinarsi. A comunicarlo è lo stesso Vincenzo Manco, Presidente Nazionale UISP. “La situazione di emergenza Coronavirus che stiamo vivendo in questi giorni, ci dice che responsabilmente dobbiamo attenerci tutti alla stretta osservanza delle indicazioni che ci vengono dal governo, dalle istituzioni regionali e locali e dalle autorità sanitarie. Dobbiamo rimanere in casa e provare a rimanere attivi all’interno dell’ambiente

domestico. Per questo abbiamo lanciato la campagna La palestra è la nostra casa che in questi giorni sta unendo tutto lo sport sociale e per tutti Uisp in ogni angolo del nostro Paese. Questa è la nostra grande manifestazione nazionale di questi giorni, che esprime forte il valore proprio di Vivicittà e delle altre iniziative nazionali Uisp: la solidarietà e la salute attraverso lo sport. Per questo abbiamo deciso di rinviare le nostre classiche manifestazioni nazionali di primavera”. Una battuta d’arresto necessaria, ma che ci permetterà di ripartire più forti e più uniti di prima. “Oggi più che mai è necessario non abbattersi e in questo l’attività fisica può darci un ottimo aiuto. Anche se può sembrare banale, anche pochi minuti di esercizi possono contribuire al nostro benessere non solo fisico, ma anche psicologico, aiutandoci ad affrontare le giornate con maggiore positività” spiega il presidente del Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso Ferruccio Valzano.

“Proprio per questo motivo sul nostro sito www.uispsettimocirie.it è stata attivata la sezione Tutto andrà bene, dove periodicamente verranno caricati dei mini-video, della durata di circa 5 minuti l’uno, con diversi esercizi a corpo libero o anche utilizzando oggetti di uso comune che facilmente possiamo trovare nelle nostre abitazioni e con attività di giocomotricità pensate appositamente per i più piccoli”.

Commenti