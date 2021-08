Ascolta l'Audio Dell'Articolo

TRINO VERCELLESE. Un’assemblea straordinaria dei soci della Partecipanza dei Boschi si è tenuta sabato 24 luglio nella sede di via Vercelli, per fare il punto dei gravi danni provocati dalla tromba d’aria dello scorso 7 luglio. I conservatori ritengono che non si debba tagliare la legna dagli alberi per l’annata boschiva 2021-’22 come viene fatto normalmente, ma di prelevarla dalle piante abbattute: «non ha senso – spiegano – tagliare 5/6 mila quintali di [...]



