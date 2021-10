Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Manca meno di una settimana al 3° Trail delle Colline e le adesioni continuano ad arrivare copiose. Superata la soglia dei 500 iscritti, il Comitato Organizzatore comunica che per tutta questa settimana ci si potrà continuare ad iscrivere presso la nuova sede dell’APS Hope Running Asd in corso Galileo Ferraris 60 a Chivasso, mentre per chi arriva da fuori provincia domenica 10 ottobre sarà possibile ritirare il pacco gara in piazzale [...]