Solidarietà, inclusione, sport e divertimento sono da sempre le parole d’ordine del Trail delle Colline, la prima competizione sportiva di trail running nel cuore verde delle colline chivassesi e dei sentieri naturalistici di Castagneto Po, valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti.

Domenica 9 ottobre, chi prenderà parte all’Eco-camminata in Rosa, permetterà allo staff del Trail delle Colline di sostenere con forza quest’anno la campagna Nastro Rosa della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno.

Partecipare ad una raccolta fondi con [...]