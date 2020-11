CHIVASSO. La città si colora di luce rosa con la Lilt

I simboli della storia della città rivestiti di luce rosa, per richiamare l’attenzione sulla prevenzione. Sabato 24 ottobre, la Delegazione di Chivasso della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, avrebbe dovuto mettere in campo una bella iniziativa sportiva, per richiamare l’attenzione di tutti [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti