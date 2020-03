TORRAZZA. Smarino: annullato l’incontro del 6 marzo

Il comitato No Smarino Basso Canavese posticipa a data da destinarsi, l’incontro informativo che era previsto il 6 marzo a Torrazza, per discutere sulla questione del deposito dello smarino proveniente dalla Valle di Susa, a causa delle disposizioni riguardanti l’emergenza corona virus. Il comitato NoSmarino in questi giorni continuerà il lavoro d’informazione alla cittadinanza, necessario per capire quali potrebbero essere i danni ambientali e alla salute derivanti da questo nuovo sito di smaltimento. Appena terminata l’emergenza comunicheremo tempestivamente luogo, ora e data dell’assemblea cittadina.

Ricordiamo che al momento, il comitato No Smarino Basso Canavese, si incontra il sabato mattina alle 10, al Centro Otelli in via Paleologi 2 a Chivasso, visto la partecipazione eterogenea di cittadini provenienti da vari comuni della zona interessata dal deposito.

