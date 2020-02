TORRAZZA. Corna e Muscedra presentano una mozione: “Rozzino dica “No” allo Smarino”

La settimana scorsa i due consiglieri “dissenzienti” Luigi Corna e Rocco Muscedra hanno depositato negli uffici comunali due “proposte di mozione” da mettere in votazione alla prima adunanza utile del consiglio comunale. La prima mozione chiede in sostanza che il sindaco Massimo Rozzino torni a dire no allo smarino [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti