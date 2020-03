TORRAZZA. Anche a Torrazza un caso di Coronavirus. E fanno due. Forse un terzo. Dieci in quarantena

Non c’è solo il dipendente Amazon positivo al Coronavirus. Oggi l’Unità di crisi allestita nella sede torinese della Protezione civile ha comunicato che è risultato positivo anche un cittadino residente in paese. E si sta aspettando l’esito del tampone di una terza persona. Se ne aggiungono una decina in quarantena.

Intanto si apprende che in Piemonte sono 12 i nuovi decessi di persone positive al test: 3 uomini e 1 donna della provincia di Torino, 2 uomini della provincia di Biella, 2 uomini della provincia di Novara, 1 uomo della provincia di Cuneo, 1 donna del Vco, 1 uomo dell’Alessandrino e 1 donna di Genova, ricoverata in Piemonte.

Il totale complessivo è ora di 166 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 59 ad Alessandria, 5 ad Asti, 22 a Biella, 8 a Cuneo, 16 a Novara, 35 a Torino, 12 a Vercelli, 7 nel Verbano-Cusio-Ossola, 2 residente fuori regione (ma deceduti in Piemonte).

Il 67% dei deceduti sono uomini, il 33% donne. L’età media è di 81 anni.

