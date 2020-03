TORRAZZA PIEMONTE. Amazon sta zitta sul Coronavirus. I lavoratori protestano. Situazione surreale

CORONAVIRUS. Una situazione a dir poco surreale, incredibile, angosciante. Capita nel centro di distribuzione Amazon di Torrazza Piemonte a due passi dall’autostrada Torino Milano. Capita ai danni di qualcosa come 1.500 lavoratori Amazon residenti in tutta la provincia di Torino e di una sfilza lunga come la quaresima di padroncini, fornitori, rivenditori, mezzi che vanno e che vengono che lavoro per Amazon. Capita all’interno di una delle più grandi multinazionali. E’ il silenzio da “Coronavirus”. Zitti tutti e “lavoro, lavoro, lavoro” per spedire, spedire, spedire e fare utili, utili, utili. Capita questa mattina, però, che alcuni lavoratori di una ditta esterna addetta alle pulizie “ordinarie”, “di lavorare” senza sapere alcunché proprio non ne hanno voluto sapere e stanno protestando. Chiedono spiegazioni e quelle ricevute sino ad oggi non sono, a ben vedere, sufficienti.

Capita tutto questo perché proprio ieri e dopo la notizia risalente a martedì di un caso “accertato da Coronavirus” l’agenzia che si occupa della comunicazione ha dichiarato ai media che l’azienda aveva già svolto tutto la “sanificazione” e la disinfezione necessaria. Una bugia, a detta di molti e sono tutti lavoratori. “Hanno bardato un solo posto di lavoro, ma noi lavoriamo a pochi centimetri gli uni dagli altri… Il malato potrebbe essere venuto in contatto con chiunque e non solo con i colleghi di reparto…”. Perchè? Perchè in tutta l’azienda esistono zone di promiscuità e di forte aggregazione come la mensa, l’area fumatori e i bagni (accessibili a tutti e da tutti i reparti) che fino all’altro ieri non erano stati chiusi o regolati.

S’aggiunge che anche negli uffici alcune postazioni sarebbero diventate out off limit, ma di quest’altro pericolo per la salute nessuno ha comunicato alcunché e gira voce che i casi da Coronavirus siano più di uno…

L’unica sacrosanta verità è che Amazon ha lasciato la facoltà, a chi lavora nel reparto “incriminato”, di prendere ferie o permessi e di mettersi in mutua…

Questa mattina si sono presentati ai cancelli gli operai della Due Effe, un’impresa specializzata anche in sanificazione degli ambienti. Un po’ tardi considerando che sono già passati 4 giorni…

Ora delle due l’una. O l’americana Amazon non ha ancora capito quanto sia grave la situazione, o se ne sta fottendo. S’aggiunge l’inerzia di un’Amministrazione comunale, che per questioni di “salute pubblica” e in accordo con il Prefetto potrebbe sicuramente fare più di quanto non abbia fatto sino ad oggi. Se si è mossa bene farebbe a comunicarlo. Se non si è mossa cominci a valutare l’ipotesi che Amazon possa diventare “a sua insaputa” uno dei tanti focolai del contagio proprio per le sue caratteristiche di essere insieme azienda e distributore di prodotti, attraverso una fittissima rete di persone, in tutta Italia.

Per il bene di tutti uno stop di non meno di 15 giorni del Centro sarebbe auspicabile, per non dire necessario!!!

