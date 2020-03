Torrazza, coronavirus da Amazon. C’è un caso accertato. Si tratta di un dipendente dello stabilimento torrazzese da ieri sera risultato positivo.

L’azienda ha già contattato quanti sono stati a stretto contatto con il lavoratore e ha avviato le procedure di sanificazione degli ambienti.

I dipendenti messi in quarantena sono stati lasciati a casa con permessi retribuiti per 14 giorni o in malattia se accusano sintomi.

Amazon fa sapere di aver aumentato le misure di pulizia e sicurezza.

Già da settimane sono presenti i cartelli informativi con le norme igieniche da seguire e le postazioni sono dotate di disinfettanti e salviette per le mani.

Alcuni lavoratori hanno richiesto l’uso di guanti e mascherine ma il colosso dell’ecommerce ricorda le disposizioni dell’Oms che sconsiglia l’uso di mascherine se non ci sono sintomi e prescrive, invece, di lavarsi spesso le mani.

Non si tratta dell’unica azienda del territorio a trovarsi a fare i conti con il virus.

Anche un lavoratore dello stabilimento Pirelli di Settimo Torinese è risultato positivo al coronavirus.

