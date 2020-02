TORINO. Striscione shock contro Salvini: “Torino non ti vuole: muori”,

“Salvini, Torino non ti vuole:muori”: questa la scritta comparsa su un grande drappo fatto calare questa sera dal tetto del Lingotto, dove era in corso il comizio del leader della Lega, tappa torinese del suo Tour dell’Italia. Il drappo è rimasto visibile per pochi minuti, poi la polizia l’ha fatto rimuovere. Forse non a caso, nel suo intervento Salvini ha affermato che “chi ha paura muore ogni giorno, chi non ne ha muore una volta sola”, citando parole pronunciate dal giudice Paolo Borsellino.

