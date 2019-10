TORINO. Spaccia in camper girando l’Italia, arrestata

Girava l’Italia in un camper sul quale stoccava, confezionava e vendeva marijuana. La tappa di Torino, però, è costata cara ad una 31enne, che non si è accorta di avere parcheggiato vicino alla stazione dei carabinieri. I militari, notato il continuo via vai di persone, soprattutto giovani, a tutte le ore del giorno e della notte, hanno fatto scattare i controlli. Sul camper, parcheggiato nel parco Cavalieri di Vittorio Veneto a due passi dalla stazione carabinieri San Secondo, sono stati sequestrati 300 grammi di hashish e marijuana e 10 mila euro in contanti.

