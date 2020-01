TORINO. Semafori T-Red, nel primo mese oltre 4.600 multe

Nel primo mese di funzionamento dei semafori T-Red sono oltre 4.600 gli automobilisti multati per essere passati con il rosso sotto l’occhio digitale delle nuove telecamere. In particolare, dal 2 al 31 dicembre i sistemi semaforici automatizzati installati su tre incroci cittadini, Regina Margherita/Lecce/Potenza, Trapani/Peschiera e Vigevano/Novara/Vercelli, hanno rilevato 6.593 passaggi con il rosso che, dopo le verifiche delle sequenze fotografiche da parte della polizia municipale, hanno portato a 4 mila 655 verbali. Nel dettaglio le sanzioni per aver superato con l’intero veicolo la linea di arresto senza completare l’attraversamento dell’incrocio sono state 3 mila 285, 1.370 quelle per il passaggio completo.

