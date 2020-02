TORINO. Salvini acclamato al Lingotto dai leghisti

Matteo Salvini a Torino: “Per le elezioni 2021 siamo sulla strada giusta”. Lo ha affermato il leader della Lega acclamato al Lingotto da 500 persone presenti nella sala in cui ha fatto il comizio, dopo avere superato una grande folla di militanti accalcati fuori, che non sono riusciti a entrare. “Il prossimo sindaco di Torino potrebbe anche non avere nessuna tessera di partito in tasca, essendo culturalmente di area di centrodestra – aggiunge il leader del Carroccio -. Questa città ha bisogno di tornare a correre, tornare a splendere, tornare a lavorare”. “Vedere centinaia di persone fuori, qui a Torino un giovedì pomeriggio, arrabbiate perché non riescono a entrare in sala – ha ribadito Salvini – significa che siamo sulla strada giusta”.

Commenti