TORINO. ‘Ndrangheta: Geenna, discussa richiesta archiviazione per 5

Sono state discusse oggi al Palazzo di giustizia di Torino le cinque richieste di archiviazione presentate dalla procura nel quadro dell’inchiesta Geenna sulle attività della ‘ndrangheta in Valle d’Aosta. Una delle istanze riguarda Ego Perron, ex assessore regionale alle finanze. Il gip Silvia Salvadori, per decidere se accogliere o meno le richieste, ha fissato l’udienza di propria iniziativa.

