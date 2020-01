TORINO. Giustizia: Nosiglia, Tribunale Torino è punto riferimento

“Malgrado le difficoltà a tutti note in cui oggi si dibattono i Tribunali e il problema della giustizia in generale, mi pare che il vostro lavoro sia veramente indefesso, competente e concreto, con risultati molto apprezzati anche dall’opinione pubblica e con sentenze coraggiose che fanno scuola e aprono prospettive di vero rinnovamento anche sociale”. Così l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, alla messa di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte d’Appello. “Non sto a citare questo o quel procedimento attuato o in corso e i campi a cui mi riferisco – aggiunge – ma credo che tutti ne siamo consapevoli ogni giorno. Questo rende il tribunale di Torino di eccellenza, come è riconosciuto, e punto di riferimento anche per tanti aspetti della vita nazionale”.

