TORINO. Embraco, i sindacati: “Difendere i lavoratori”

Difendere i lavoratori della ex Embraco, oggi Ventures, di Torino e la dignità del Paese: lo chiedono Fim, Fiom e Uilm, in una lettera al ministero dello Sviluppo Economico. I sindacati ricordano che il ministero aveva assunto nell’incontro del 3 febbraio “l’impegno a sbloccare, entro quindici giorni, il pagamento delle retribuzioni mancanti e l’avvio , attraverso il mandato ufficiale a un advisor, di un nuovo processo di reindustrializzazione”, Fim, Fiom e Uilm invitano il ministero a rendere note ai lavoratori quali iniziative intenda intraprendere per mantenere gli impegni presi

