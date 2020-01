TORINO. African market senza licenza, dentro 33 kg di cibi malconservati

La licenza non è mai arrivata, ma l’African Market ha aperto lo stesso. E’ la scoperta degli agenti di polizia, impegnati in un controllo straordinario del territorio a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, che hanno denunciato la titolare, una nigeriana di 41 anni. Per la donna è scattata anche una multa di 4mila euro. Nel locale di via Monte Rosa sono stati sequestrati 33 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione ed è stato scoperto un allaccio abusivo alla corrente elettrica per quattro frigoriferi per bevande, tre congelatori, una televisione, un condizionatore e altre apparecchiature. Nel corso dell’operazione sono stati anche sequestrati 490 grammi di marijuana scoperti una busta di plastica nascosta nelle cantine di uno stabile di via Brandizzo. Due pusher, un gabonese di 34 anni e un senegalese di 23 anni, sono stati arrestati.

