TIRO CON L’ARCO. Weekend da dieci e lode per gli Arcieri Varian

Ottimo weekend per gli Arcieri Varian di Settimo, impegnati nella gare interregionali di Alpignano e Rosta. La gara indoor interregionale 18 metri di Alpignano si è svolta su diversi turni ed è stata organizzata dalla società “ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. Alla manifestazione, diretta dall’arbitro Silvia Todesco, hanno partecipato circa 120 arcieri. In classifica, i portacolori biancoblu si sono messi in luce, ottenendo ottimi risultati. Nella divisione arco olimpico, Maurizio Marsotto è partito bene nella classe Master, realizzando ben 277 punti nella prima manche. Nella seconda parte di gara è calata un po’ la concentrazione e Marsotto è scivolato così al secondo posto con 545 punti. Molto bene nella classe Juniores Andrea Cammilleri, piazzatosi al primo posto con un ennesimo bel punteggio di 574 punti, risultato che lo conferma tra i primi sei nella ranking list nazionale. Abbastanza bene la classe Ragazzi settimese, con Alessandro Tallarico classificatosi al secondo posto con 467 punti nella prima gara ufficiale in questa classe; molto bene anche Elisa Tallarico, sua sorella, che nella classe Giovanissimi femminile ha messo in cassaforte il primo posto con 497 punti.

Spostando i riflettori sulla gara interregionale organizzata a Rosta sabato 25 gennaio dagli Arcieri delle Alpi di Rivoli e riservata ai soli archi compound, tra gli 80 arcieri in gara un solo rappresentante degli Arcieri Varian, Claudio Valenti, che pur non realizzando un bel punteggio (per lui 547 punti) ha ottenuto la prima posizione nella classe Juniores. Da segnalare, infine, che la gara di Rosta è stata diretta dall’arbitro Francesca Varvarà.

