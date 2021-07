Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il 2021 è un anno speciale per la Compagnia Arcieri Varian, dato che ricorre il 30° anniversario della società. Tra le tante iniziative organizzate per la ricorrenza, anche la gara sociale “3D al Sacco”, promossa dal presidente Giampiero Arrigoni Marocco. Gli arcieri biancoblu si sono sfidati in questa divertente gara, a cui è seguita la premiazione. E’ lo stesso Arrigoni Marocco a raccontare il debutto di questo curioso appuntamento: “Il 4 luglio abbiamo [...]