Gli Arcieri Varian hanno continuato la loro attività anche durate le festività, allenandosi per trovarsi pronti ad affrontare al meglio le gare indoor in programma a partire da gennaio 2022. Gare che a qualcuno servono per consolidare lo score e ad altri per raggiungere il punteggio valido per la qualificazione al Campionato Italiano indoor, che si svolgerà a Rimini dal 3 al 6 marzo.

Intensissimo il lavoro fatto nei giorni scorsi dai due giovani campioni degli Arcieri Varian: stiamo parlando ovviamente di Kaede Marsili e Andrea Cammilleri, convocati [...]



