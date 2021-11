Altra fantastica notizia per gli Arcieri Varian. “I Fantastici 7” biancoblu Morena Barbasso, Carlotta Cernusco, Luca Chiurato, Alessandro Tallarico, Kaede Marsili, Elisa Tallarico e Pietro Abelli si sono qualificati alla finale nazionale della Coppa Italia Centri Giovanili che si terrà a Castelfranco Emilia nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 dicembre. La squadra giovanile degli Arcieri Varian si è infatti piazzata tra le prime dieci in Italia e prima in Piemonte: tutto questo grazie ad un buon lavoro di preparazione svolto dai tecnici Ferriero Magi, Rosario [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.