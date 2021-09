Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Doppia gara a Venaria Reale targata Sentiero Selvaggio e doppio impegno per gli Arcieri Varian di Settimo, impegnati sabato 4 settembre nella gara interregionale 70/60 metri Round (OL) – 50 metri Round (AN) (CO) e, domenica 5 in un doppio 70/60 metri Round (OL) – 50 metri Round (AN) (CO). La gara di sabato, chiamata “72 frecce”, ha visto la partecipazione di circa 110 atleti ed è stata diretta dai giudici [...]



